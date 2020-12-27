الكهرباء تنفي تصريحاً منسوباً للمتحدث باسمها تحدث عن انقطاع متوقع شبه تام

2020/12/27 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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نفت وزارة الكهرباء تصريحاً منسوباً للمتحدث باسمها تحدث عن انقطاع متوقع شبه تام.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة صورة شطب عليها (X) نقلت عن المتحدث قوله إن تجهيز الكهرباء سينعدم في بغداد والفرات الاوسط بسبب مشكلة توقف تجهيز الغاز من ايران للمحطات العراقية.

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