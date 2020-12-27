( أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) - أحمد صبحى منصور

2020/12/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ من عدة أيام كتبت على صفحتى هذا البوست : ( هل تريد أن تعرف مقدما لون وجه الأئمة مالك والشافعى وابن حنبل والبخارى ومسلم وابن تيمية ..الخ ؟ إقرأ قوله جل وعلا : ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) الزمر) ودائما : صدق الله العظيم ).



2 ـ انتشر هذا البوست وعلّق عليه كثيرون منزعجين ......





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