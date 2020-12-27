بروفة حرب ايرانية_امريكية على الاراضي العراقية

2020/12/27 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت صحيفة كويتية، يوم الاحد، عن نقل الحرس الثوري الإيران صواريخ “آرش” وطائرات مسيرة إلى معسكرات في جنوبي العراق، لافتة إلى امكانية شن هجمات صاروخية على عدة أهداف “قد تشمل بعض دول المنطقة” خلال الأسابيع المقبلة.ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادرها من داخل إيران، القول إن “الحرس الثوري الإيراني قام بنقل […]

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