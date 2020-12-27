2020/12/27 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت طهران أن عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وصل الى ثمانية وأربعين شخصاً.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، ان السلطات القضائية بصدد اصدار الحكم لملاحقة من أمر ونفذ عملية الاغتيال، وان طهران تعتزم الانتقام بقوة لتلك العملية.



وأضافت الوكالة ان ايران بدأت بتنظيم برامج إحياء ذكرى اغتيال سليماني التي سيستمر لمدة عشرة أيام في عموم البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: 48 شخصا متهم في اغتيال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: 48 شخصا متهم في اغتيال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).