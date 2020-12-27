درجال يتعرض لموقف محرج في ملعب النجف

2020/12/27 | 19:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تعرض وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لموقف محرج في مباراة النجف والقوة الجوية ضمن دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان درجال تعرض لموقف محرج خلال مباراة النجف والقوة الجوية حيث وقفت الجماهير امامه ومنعته من الدخول الى الملعب.

واوضح ان درجال اضطر للدخول من بوابة اخرى لحضور المباراة رفقة المحافظ لؤي الياسري، مشيراً الى ان الجماهير عبرت عن استياءها من عمل الوزير.

يذكر ان المباراة جارية الان على ملعب النجف الاولمبي لحساب الجولة الـ11.انتهى/ 25 ل

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