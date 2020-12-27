النجف والجوية يتقاسمان نقطتي مباراتهما

2020/12/27 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ انتهت مباراة القوة الجوية والنجف بملعب الاخير بالتعادل السلبي.وشهدت بداية المباراة توقف استمر ٤٦ دقيقة بسبب دخول الجمهور ./انتهى

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