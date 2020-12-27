الاقتصاد النيابية: تمييز الحكومة لكردستان سيدفع الوسط والجنوب للمطالبة بالإقليم

2020/12/27 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاحد، تعامل الحكومة مع الاقليم بتمييز سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء اقاليم نتيجة سلب حقوقها ومنحها لكردستان.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “حصة الاقليم في موازنة 2021 تثير العديد من علامات الاستفهام”.

واضاف ان “هناك تسريبات عن نية الحكومة دفع جميع ما بذمتها الى حكومة الاقليم من دون سدادها ما بذمتها من مستحقات صادرات النفط والمنافذ”.

واوضحت شاكر ان “سلك الحكومة هذه الاتجاه ان صح سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء الاقاليم لأخذ استحقاقاتها”، عازيا الامر الى “سلب حقوق تلك المحافظات وظلمهم رغم ان اقتصاد العراق بني على صادراتها من النفط”.انتهى25و

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