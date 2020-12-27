عام جديد.. وأحلام بأمنيات.. ليست مستحيلة..!

2020/12/27 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

عام جديد يدخل في حسابات عصرنا، منا

مـن يحتفل به، ومنا من لا يكترث به، لان

عاماً من عمرهِ مضى وهو لا يعلم .



عام

جديد طموحنا فيه ليس مستحيلا، ولا يكلف

ما تكلفه الحروب الداخلية ولا

المؤ

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