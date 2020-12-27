بعد لبنان.. كورونا المتحورة تضرب دولة عربية ثانية

2020/12/27 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت السلطات الصحية في الأردن، الاحد، أول حالة إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الجديدة لزوجين وصلا من بريطانيا، مشيرة إلى انه تم تطبيق إجراءات العزل عليهما، وحالتهما الصحية ممتازة.

وقال وزير الصحة، نذير عبيدات، اليوم، (27 كانون الاول 2020)، أن الإصابتين تم رصدهما لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم 19 كانون الاول بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشددا على أن حالة المصابين الصحية ممتازة.

وبين عبيدات، أنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي على المصابين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

وفي 14 كانون الاول الحالي، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان مجموعة من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

ويعتبر الأردن حاليا ثاني دولة عربية أعلنت رسميا تسجيل إصابة مؤكدة بهذه السلالة المتحورة بعد لبنان.

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