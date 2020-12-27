2020/12/27 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن ارتفاع كبير بإصدار إجازات الاستيراد في العام ٢٠٢٠. وذكرت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “سجلنا ارتفاع كبير وملحوظ في إصدار اجازات الاستيراد عند المقارنة بالسنوات السابقة بالرغم من الظرف الاستثنائي لانتشار جائحة كورونا وإغلاق اغلب المنافذ الحدودية وانحسار الحركة التجارية بشكل كبير ويمكن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن عن تسجيل ارتفاع كبير بإصدار إجازات الاستيراد خلال 2020) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن عن تسجيل ارتفاع كبير بإصدار إجازات الاستيراد خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).