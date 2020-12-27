التخطيط تعلن تقديم دراسة تتضمن استحداث مدن جديدة

2020/12/27 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن تقديمها دراسة تتضمن استحداث مدن جديدة.وقالت الوزارة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “ثمانية تريليونات دينار المبلغ المتبقي من التخصيصات الاستثمارية للعام المقبل”.وأضافت أن “مشروع العاصمة الإدارية سينفذ قرب بسماية وقدمنا دراسة تتضمن استحداث مدن جديدة”.

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