الأردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا البريطانية

2020/12/27 | 19:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

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