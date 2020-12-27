2020/12/27 | 19:28 - المصدر: سفن سكاي

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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة النجف والقوة الجوية في اللقاء الذي تأخر لما يقارب 45 دقيقة بسبب دخول الجماهير الى ملعب النجف الدولي وكسرهم لقرار خلية الازمة الذي يمنع تواجد الجماهير على المدرجات.

المباراة والتي كانت ضمن الجولة 11 لدوري الكرة الممتاز لم تشهد اداء فني يذكر وكانت عقيمة من حيث الاداء والاهداف.

بهذه النتيجة احتفظ القوة الجوية بموقعه في وصافة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة ، فيما حل النجف سادساً برصيد 16 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعادل السلبي ينهي مباراة النجف والقوة الجوية 7 SKY TV.

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