كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن المُقدمة من جلوب سوكر

2020/12/27 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو بجائزة لاعب القرن المُقدمة من جلوب سوكر

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