الهيأة الوطنية لانتقاء الادوية تجيز استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا

2020/12/27 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اجازت الهيأة الوطنية لانتقاء الادوية في وزارة الصحة، الاحد، استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة فيروس كورونا.

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