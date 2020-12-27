2020/12/27 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، تصريحا منسوبا للمتحدث باسمها تحدث عن انقطاع متوقع شبه تام.ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة صورة شطب عليها بعلامة (X ) نقلت عن المتحدث قوله إن تجهيز الكهرباء سينعدم في بغداد والفرات الاوسط بسبب مشكلة توقف تجهيز الغاز من ايران للمحطات العراقية ووصفت التصريح بـ( المزور).

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تنفي تصريحا تحدث عن انقطاع متوقع شبه تام المركز الخبري الوطني.

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