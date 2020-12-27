لاهور شيخ جنكي يتفقد ذوي ضحايا تظاهرات سيد صادق

2020/12/27 | 19:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يرافقه برهان سعيد صوفي والدكتور سوران جمال طاهر والدكتور ميران محمد اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، اهالي ضحايا تظاهرات ناحية سيد صادق، مؤكدا ضرورة، وحدة الخطاب والموقف لتجاوز المرحلة.

وخلال الزيارة، اعرب لاهور شيخ جنكي عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا مجدد امتعاضه من انحراف تظاهرات المعلمين والموظفين عن مسارها، لافتا الى ان اشخاص لهم مصالح ولخلط مرامهم مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وتخريب الصور الجميلة والحرية والاستقرار في المنطقة تسللوا الى داخل التظاهرات لنشر التوترات.

واضاف لاهور شيخ جنكي، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم دائما التضحيات كما انه يناضل من اجل جماهير شعب كوردستان للوصول الى الحرية والحياة الرغيدة والاستقرار، لذلك ليس من مطالبنا مواجهة تلك الاحداث غير المتوقعة التي وقعت في التظاهرات، لافتا الى ان جميع المتظاهرين كأهلنا وفي الوقت نفسه اعرب عن امتعاضه من عدم اكثراث الحكومة، ازاء توفير رواتب الموظفين والحياة الكريمة للمواطنين.

واكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الحاجة الماسة الى وحدة الخطاب ووحدة الموقف والقرار السياسي لجميع الاطراف لتجاوز هذه المرحلة وتحرير شعب كوردستان من الجوع وتردي الاوضاع المعيشية، مؤكدا ان عدم وجود سلطة قرار في السابق للاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتأخير المفاوضات، اثقل وصعب كثيرا افاق الاتفاقات، مطالبا حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، الاخذ بعين الاعتبار اوضاع المواطنين الراهنة، للوصول الى اتفاق حاسم لتوفير المستحقات المالية لاقليم كوردستان في الموازنة المالية لعام 2021.

وجدد تأكيده كرئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، انه لن يقف مكتوف الايدي، باستمرار بذل جهود واسعة لايجاد الحل القانوني والدستوري للمشاكل الذي يضمن الخير والرفاهية لشعب كوردستان.

من جانبهم اعرب اهالي ضحايا التظاهرات عن شكرهم وامتنانهم للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، لزيارته التي قللت من معاناتهم واحزانهم، واصفيا جهود لاهور شيخ جنكي بالمهم من اجل حل المشاكل وخدمة شعب كوردستان

PUKmedia

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