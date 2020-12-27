التعادل السلبي ينهي مباراة النجف والجوية بعد توقف طويل بسبب الجمهور

2020/12/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

خرج فريقا النجف والجوية اليوم الاحد (27 كانون الاول 2020) بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي، ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز، وتأخر عن موعد انطلاقه مدة (50) دقيقة بسبب دخول الجمهور الممنوع من الحضور بتوجيه من خلية الازمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول بدأ وانتهى بأداء دفاعي حذر خوفا من اهتزاز الشباك، فدار اللقاء وسط الملعب من دون ضغط على المرميين أو تهديد لحارسي المرميين، لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة ".

واضاف،" وبدأ الشوط الثاني باللعب القوي والمخاشنة والضرب المتعمد من الطرفين، مما أفقد اللقاء الجانب الفني، وكان اول تهديد فعلي للنجف عند الدقيقة ٦٣ وتسديدة عبيدة انقذها حارس مرمى الجوية فهد طالب على دفعتين، ويبدو أن الفريقين قد إقتنعا بنتيجة التعادل السلبي حتى نهاية المباراة".

وكان مشرف مباراة النجف والقوة الجوية قيس محمد أسود اليوم الاحد ( 27 كانون الاول 2020)، قد رفض انطلاق مباراة النجف والقوة الجوية، على ملعب النحف الدولي، ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" مشرف المباراة انتظر مدة إيقاف وصلت الى أكثر من 45 دقيقة، وأجرى محاولات لإقناع الجمهور بمغادرة مدرجات الملعب من أجل تمشية المباراة".

وأضاف،" وبعد تكرار عدد المحاولات لاقناع الجمهور، أصر الاخير بعدم المغادرة، قابلهم مشرف اللقاء بإصرار في عدم اجراء اللقاء مالم يتم إخراج الحمهور".

وبين،" وبعد التوقف الذي تجاوز الـ (45) دقيقة، أعلن حكم اللقاء الدولي زيد ثامر إستئناف المباراة بعد أن أجرى مشرف اللقاء اتصالات بالمسؤولين في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة وأخراج عدد من الجمهور مع بقاء عدد آخر".

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