2020/12/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن بامارة دبي في الامارات، اليوم الأحد، 27 كانون الأول، 2020، عن جوائز غلوب سوكر لكرة القدم.

وحصل نادي بايرن ميونخ الالماني على جائزة نادي السنة، فيما حصل روبرت ليفاندوفسكي على جائزة افضل لاعب للعام 2020.

اما نادي ريال مدريد الاسباني فقد حصل على جائزة نادي القرن، وحاز بيب جوارديولا على جائزة "مدرب القرن".

وحاز كريستيانو رونالدو على جائزة افضل لاعب في القرن، اما عربيا فقد حقق الاهلي المصري جائزة افضل نادي في الشرق الاوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوائز غلوب سوكر: ريال مدريد أفضل نادٍ بالقرن وكريستيانو رونالدو أفضل لاعب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوائز غلوب سوكر: ريال مدريد أفضل نادٍ بالقرن وكريستيانو رونالدو أفضل لاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).