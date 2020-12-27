شاهد حصاد العراق في عام 2020

2020/12/27 | 19:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق خلال العام 2020، العديد من الأحداث والتطورات..كان أهمها جريمة أغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليمان والحاج أبو مهدي المهندس ورفاق...

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