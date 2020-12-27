اهل الحق: جماعات مرتبطة بواشنطن استهدفت السفارة لاتهام الحشد

2020/12/27 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

رجحت حركة عصائب اهل الحق، الاحد، تنفيذ جماعات مرتبطة بأميركا اعمال القصف التي طالت السفارة الاميركية لخلخلة الوضع العام واتهام الحشد وفصائل المقاومة بها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة العصائب محمود الربيعي لـ/المعلومة/ ان “فصائل المقاومة لا تخشى الاعلان عن موقفها لوكانت وراء استهداف السفارة الاميركية وقصفها”.

واضاف ان “جميع الصواريخ التي استهدفت السفارة لم يتبناها اي فصيل من فصائل المقاومة اضافة الى عدم تضرر السفارة منها”، مشيرا الى ان “هذه كلها دلائل بوجود جماعات مرتبطة وتحركها واشنطن قد ضربت السفارة”.

واوضح الربيعي ان “الهدف من تلك الاعمال اتهام الحشد بها وايجاد مبرر اميركي لأعمالها وبقائها في العراق”، مبينا ان “اميركا فشلت بالأمر والدليل هو معرفة الرأي العام للعبة الاميركية”.انتهى25و

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