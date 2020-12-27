الخارجية النيابية تطالب بايقاف عمل الشركات الامنية الاجنبية ردا على قرار ترامب

2020/12/27 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، الحكومة الاتحادية بايقاف عمل الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق ردا على قرار الرئيس الامريكي ترامب بالعفو عن مجرمي شركة بلاك ووتر.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قرار ترامب الاخير بشأن العفو عن مرتكبي جريمة ساحة السنور العاملين بشركة بلاك ووتر سيئة الصيت يعد استهانة بالدم العراقي وسيادة العراق”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية يقع على عاتقها سلك الطرق الدبلوماسية تجاه الادارة الامريكية”.

واضاف ان “الاستنكار والادانة يجب ان لا تقف عنده الحكومة العراقية وعليها ان تفعل دورها بشكل كبير”، مطالبا “الحكومة بايقاف عمل الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق ردا على قرار الرئيس الامريكي ترامب بالعفو عن مجرمي شركة بلاك ووتر”.

واكد الخبير القانوني علي التميمي، امس السبت، ان قرار الرئيس الامريكي ترامب بالعفو عن اربعة محكومين بقتل 14 عراقي في ساحة النسور مخالفا لبنود الاتفاقية العراقية الامريكية لعام 2008.

ووصف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، امس السبت، اجراءات الحكومة ووزارة الخارجية بالخجولة تجاه قرار الرئيس الامريكي ترامب المتعلق بالعفو عن مجرمي بلاك ووتر.



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