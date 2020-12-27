2020/12/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح بذور العراق تبحث عن منبت : مأزق الأبداع !‎مظهر محمد صالح‎مازال العالم يتلمس بهول انقضاء الاسبوع الثاني والخمسين من العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- أملاً بان يغادر الجميع آلام مضت في دنيا تهددتها الانهيارات الصحية والركود الاقتصادي وتفشي البطالة بسخاء دون نكران للذات، ولكن ظلت بلادي تكابد بجّيشان الخوف كينونات فكرها الابداعي وفي صراع بأن لاتدور قوانين الابتكار عكس الارض في دورانها وتقلب ......





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