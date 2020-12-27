أسباب وأعراض سرطان عنق الرحم - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحمدائما لا تكون أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم واضحة، ومن الممكن ألا تسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم أي أعراض على الإطلاق حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.النزيف غير العاديفي معظم الحالات يكون النزيف المهبلي ه ......





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