ضبط مخابئ للاعتدة والاسلحة والعبوات الناسفة في تلعفر ومطيبيجة والكرمة

2020/12/27 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / ضبطت الاستخبارات العسكرية مخابئ للاعتدة والاسلحة والعبوات الناسفة في تلعفر ومطيبيجة والكرمة.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ تمكنت من ضبط حزام ناسف و٦ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم و ٥ عبوات ناسفة محلية الصنع بالإضافة إلى مقذوف عيار ١٥٥ ملم ومسطرة تفجير في سلسلة جبال العياضية التابعة إلى قضاء تلعفر غرب نينوى.من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من الاستيلاء على ٢١ عبوة ناسفة محلية الصنع و٢١ مسطرة تفجير في الكرمة منطقة الشهابي الاولى بالانبار .واضاف البيان ان مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة والفوج الاول لواء مغاوير القيادة تمكنت من الوصول الى كدسين للعتاد مخبأة تحت الارض في براميل بلاستيكية في منطقة مطيبيجه قرية البو جمعة المحاذية لحاوي العظيم بمحافظة صلاح الدين وتضبط بداخلهما .منصة لاطلاق الصواريخ ،و ٤١ صاروخ كاتيوشا ،و٢٢ قنبرة هاون مختلفة ،و٤ عبوات ناسفة معبأة بجلكانات سعة ٢٠ لترا ./انتهى9

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