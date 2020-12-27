2020/12/27 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بضرورة معالجة المعوقات التي تواجه أعمال مشروعي تطوير وتأهيل شارعي (77 و 80) في منطقة المعامل، ومدخل منطقة الرستمية، بتنسيق الجهد بين وزارة الكهرباء وأمانة بغداد.وقال الغزي خلال ترؤسه اجتماعاً تداولياً بحضور الجهات ذات العلاقة، أن" الحكومة العراقية تضع ضمن أولوياتها، الاهتمام بالمشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وتواصل متابعتها لتنفيذ وإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة، وإيجاد الحلول الآنية للمعوقات التي تؤخر تنفيذها".وفيما يخص المشاكل الإدارية والفنية التي تواجه مراحل العمل، وعد الأمين العام لمجلس الوزراء، بعرضها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لغرض إصدار القرار الخاص بإزالة المعوقات والمباشرة الفورية بالعمل.وحضر الاجتماع، عضو مجلس النواب، صباح العكيلي، والمديرون العامون في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، فضلاً عن ممثلي الجهات القطاعية وشعبة النتائج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بمعالجة المعوقات التي تواجه مشروعي توسعة منطقتي المعامل والرستمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بمعالجة المعوقات التي تواجه مشروعي توسعة منطقتي المعامل والرستمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).