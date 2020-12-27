شرطة كربلاء تعلن اعتقال عائلة “الطفل المعنف”

2020/12/27 | 19:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، بيانا بشان الطفل المعنف في المحافظة، فيما اعلنت عن اعتقال عائلته.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “بتوجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء عد معن الذي تابع وبشكل مستمر مع قائد شرطة كربلاء المقدسة والفريق المرسل …

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