رونالدو يتوج بجائزة لاعب القرن

2020/12/27 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز النجم البرتغالي كريستيانو

رونالدو، بجائزة لاعب القرن المقدمة من

جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر

دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد

بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتفوق نجم يوفنتوس الحالي وري

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