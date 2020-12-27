شرطة كربلاء تحول قضية الطفل المعنف الى القضاء وتلقي القبض على المتسببين بتعنيفه

2020/12/27 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة ،

الأحد (27 كانون الأول 2020)، القبض على

المتسببين بتعنيف الطفل وتحويل القضية

للقضاء.

وقالت شرطة المحافظة في بيان حصلت وكالة

نون الخبرية عليه إنه "بتوجيه وزير

الداخل

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