2020/12/27 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة، لشخصين قادمين من بريطانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. رصد إصابتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. رصد إصابتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).