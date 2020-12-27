2020/12/27 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم 2020، المقدمة من جوائز دبي “غلوب سوكر” بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتفوق ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ على الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل النجم البولندي على هذه الجائزة نظرا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة بايرن ميونخ، حيث ساهم “ليفانغولسكي” كما يحب جمهور بايرن أن يطلق عليه، في فوز الفريق البافاري بلقب بطل “البوندسليغا”، بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، وأحرز البولندي 15 هدفا، ليقتنص اللقب لأول مرة منذ سنوات طويلة ليكسر احتكار رونالدو وميسي.

كما فاز ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري بلقب بطل كأس ألمانيا على حساب باير ليفركوزن، وسجل 7 أهداف، كهداف للبطولة، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند، وكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).