التعادل السلبي يخيم على لقاء الغزلان والصقور

2020/12/27 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة النجف والقوة الجوية والتي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي اليوم الاحد.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك رغم الفرص التي اتيحت للفريقين في المواجهة.

وشهدت المباراة توقفاً لمدة ربع ساعة بسبب دخول الجماهير الى ارض الملعب.

وبهذا التعادل اصبح رصيد القوة الجوية 19 نقطة في وصافة الترتيب، فيما اصبح رصيد النجف 16 نقطة في المركز السادس.



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