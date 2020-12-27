ريال مدريد و رونالدو الافضل في القرن الـ21 حسب غلوب سوكر

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج نادي ريال مدريد الإسباني، بلقب نادي القرن في العالم، من “غلوب سوكر” والتي تقام سنويا في دبي.

وتفوق ريال مدريد على وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني والأهلي المصري.

وتسلم إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد وأسطورة النادي الجائزة.

كما تم تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب لاعب القرن عن العقدين من 2001 وحتى 2020، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها.

كما حصل نادي بايرن ميونخ على جائزة نادي العام 2020، بعد نجاحه في حصد الثلاثية والتتويج بدوري أبطال أوروبا.

كما حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على جائزة لاعب العام 2020، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وحقق البولندي الجائزة بعدما توج بجميع الألقاب التي شارك فيها مع بايرن ميونخ.

ليفاندوفسكي فاز بالثلاثية، دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر الأوروبي.

كما توج الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة مدرب القرن من جلوب سوكر، متفوقًا على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والسير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

فيما فاز الألماني هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام.

وتوّج النادي الأهلي المصري بجائزة النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط، وتسلم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الجائزة.

وتقام جوائز ”غلوب سوكر“ على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتعد الجوائز هذا العام، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن الـ21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020

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