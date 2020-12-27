بالوثيقة.. التقاعد تتخذ اجراءً بشأن مبالغ في ذمة أفراد الجيش السابق

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافقت هيأة التقاعد الوطنية على تقسيط المبلغ الذي بذمة المُتقاعدين من أفراد الجيش السابق ليتم إحالتهم الى التقاعد.

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