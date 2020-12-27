التخطيط تطلق تقريرها الخاص بفجوة بيانات التنمية المستدامة

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، تقريرها الخاص بفجوة بيانات التنمية المستدامة ومنصة تبادل البيانات الذي اعده الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

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