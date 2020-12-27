شرطة كربلاء تعتقل عائلة ضربت وعنفت أحد أطفالها أمام الكاميرة

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة حسب بيان لها اليوم الاحد، عن القاء القبض على عائلة نشرت فيديو صورت فيه عملية ضرب وتعنيف أحد أطفالها.

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " بتوجيه معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومتابعة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن الذي تابع وبشكل مستمر مع قائد شرطة كربلاء المقدسة والفريق المرسل من قبله قضية الطفل المعنف،والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من قبل أفراد عائلته، كما نشرنا في وقت سابق .



فقد وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص مشترك من قسم العلاقات والإعلام , والشرطة المجتمعية، وقسم حماية الأسرة والطفل، وحقوق الانسان، وبحضور لجنة من الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، ومديرية شؤون العشائر، وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء , وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية في المحافظة .

واضاف البيان، هذا وقد جرى البحث عن هذا الطفل حتى تم التوصل إليه، ليتم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل، فيما تبين من خلال المعلومات الأولية ان سبب التعنيف بحق الطفل هو بسبب خلافات عائلية .

جميل زنگنة / كربلاء

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