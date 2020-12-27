جارة للعراق تسجل حالتين من كورونا المتحور

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الاردني، نذير عبيدات، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فايروس كورونا، لأردنيين قادمين من بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) عن وزير الصحة قوله، أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

واضاف: أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت في 19 من شهر الجاري وحالتهما الصحية ممتازة، مؤكدا تطبيق اجراءات العزل الصحي على الحالتين وتتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

PUKmedia متابعة

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