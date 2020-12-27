2020/12/27 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض: سلالة كورونا المتحورة لا تؤدي للإصابة بعدوى أكثر خطورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض: سلالة كورونا المتحورة لا تؤدي للإصابة بعدوى أكثر خطورة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض: سلالة كورونا المتحورة لا تؤدي للإصابة بعدوى أكثر خطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).