تصريح نيابي عن إجراء قريب لتأمين رواتب الموظفين بعام 2021

2020/12/27 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الأحد (27 كانون الأول 2020)، موعد وصول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال السعداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 قد يصل البرلمان الاسبوع المقبل، وسيكون التصويت عليه بأقرب فرصة من أجل تأمين وتوزيع رواتب الموظفين وعدم تأخيرها كما حدث سابقاً".

واضاف أن "السياسات الاقتصادية الإخيرة التي اتبعتها الحكومة ومنها رفع سعر صرف الدولار، جاءت من أجل تأمين رواتب الموظفين، لكي لا تتكرر خطوة الاقتراض".

وتابع أن "المالية النيابية لن تسمح ببيع أصول الدولة المالية وشركاتها العامة أو الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث الخميس (24 كانون الأول 2020)، مع رؤوساء الكتل النيابية ملف موازنة 2021.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي عقد الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، وجرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها".

واضاف البيان أنه "وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح"، مبينا أن "الكاظمي استعرض إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات".

وبين أن "اللقاء حضره عدداا من السادة الوزراء والمستشارين".

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