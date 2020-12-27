أمانة مجلس الوزراء تفتح ملف توسعة منطقتي المعامل والرستمية

2020/12/27 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاحد، بمعالجة المعوقات التي تواجه مشروعي توسعة منطقتي المعامل والرستمية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الاول 2020)، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء وجه بضرورة معالجة المعوقات التي تواجه أعمال مشروعي تطوير وتأهيل شارعي (77 و 80) في منطقة المعامل، ومدخل منطقة الرستمية، بتنسيق الجهد بين وزارة الكهرباء وأمانة بغداد".

وخلال ترؤسه اجتماعاً تداولياً بحضور الجهات ذات العلاقة، قال الغزي: إن "الحكومة العراقية تضع ضمن أولوياتها، الاهتمام بالمشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وتواصل متابعتها لتنفيذ وإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة، وإيجاد الحلول الآنية للمعوقات التي تؤخر تنفيذها".

ووعد الأمين العام لمجلس الوزراء، "بعرض المشاكل الإدارية والفنية التي تواجه مراحل العمل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لغرض إصدار القرار الخاص بإزالة المعوقات والمباشرة الفورية بالعمل".

وأشار البيان إلى أنه "حضر الاجتماع، عضو مجلس النواب، صباح العكيلي، والمديرين العامين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، فضلاً عن ممثلي الجهات القطاعية وشعبة النتائج فيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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