القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2020/12/27 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، المفوضية العليا للانتخابات للإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية، فيما رجحت اجتماع المفوضية بمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة القانونية مستمرة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول الاستعدادات الانتخابية"، لافتا إلى أن "المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة تباحثت مع المفوضية حول موضوع البطاقة البايومترية وطباعتها، حيث إن المفوضية وعدت اللجنة أن تطلقها بعد التحديث خلال أسبوع أو أكثر"، مبينا أن "اللجنة داعمة للمفوضية وتم التطرق لدعمها خلال الاجتماع الأخير برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع أن "هنالك اجتماعا سيكون لمفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل".

وأكد أن لجنته طالبت المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية.

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