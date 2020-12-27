انحسار جديد في خزين ديالى الاستراتيجي للمياه

2020/12/27 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاحد، عن انحسار بنسبة 30% في خزين المحافظة الاستراتيجي من المياه.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق(40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بحيرة حمرين(57كم شمال شرق بعقوبة) والتي تمثل خزين ديالى الاستراتيجي من المياه شهدت انحسار واضح في خزينها بنسبة وصلت الى 30%”.

واضاف التميمي،ان” موجات الامطار الثلاثة التي ضربت ديالى في الاسابيع الماضية لم تسهم في زيادة خزينها كونها كان غزيرة في القاطع الجنوبي وليس الشمالي الذي يؤدي الى تدفق السيول صوب بحيرة حمرين مؤكدا بان هناك امال بان تكون موجات الامطار القادمة تحمل بشارة خير في دفع الخزين للارتفاع باعتبار ان 80% من مناطق ديالى تعتمد عليها في تامين محطات الاسالة وسقي المزروعات”.

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وهي تستوعب مليارين و400 مليون /م3″.انتهى 25 ف

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