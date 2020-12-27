أطعمة يجب الابتعاد عنها للوقاية من السرطان

2020/12/27 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]غالبا ما تنشأ أمراض الأورام من النظام الغذائي غير المتوازن، حيث يوجد الكثير من اللحوم المصنعة والسكر، وعدم وجود ما يكفي من الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.فوفقا لعلماء من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ هذه الحالات حوالي 5% .

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