“وداعاً للبرد وأهلا بالانحباس المطري”: العراق يرتقي الى فوق “الصفر” بدرجات الحرارة خلال 24 ساعة

2020/12/27 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اكد المتنبئ الجوي محمد الدوري، اليوم الاحد، ان الموجة الباردة تنحسر وتنزاح عن العراق أعتباراً من يوم غد الأثنين لتعود درجات الحرارة للأرتفاع التدريجي وتكون حول الى اعلى من معدلاتها بقليل لبقية الأسبوع ولا مؤشرات لأي موجة أمطار او برد تلوح افقاً .

وقال الدوري، في منشور له على فيسبوك: تشير التوقعات طبقاً لآخر مخرجات وقراءات الخرائط الجوية بأنحسار وانزياح الكتلة الباردة قطبية المنشأ والتي اندفعت من شرق القارة الاوروبية أعتباراً من يوم غد الأثنين عن ربوع العراق بعد ان تسببت بأنخفاض وتدني واضح بدرجات الحرارة في عموم الأنحاء وتشكل موجة برد وحدوث انجماد وصقيع بمساحات شاسعة واستمرت بتأثيرها لعدة ايام منذ نهاية الأسبوع الماضي .

وتابع: حيث سيطرأ أرتفاع ملموس وواضح يكون تدريجياً على درجات الحرارة في جل مناطق العراق بما في ذلك العاصمة بغداد خلال هذا الأسبوع وحتى مطلع الأسبوع المقبل لتصبح درجات الحرارة تتراوح بين حول الى اعلى من معدلاتها بقليل في معظم الأرجاء.

واوضح: كما يسود الأستقرار الجوي اغلب الجمهورية في غضون الأسبوع الحالي مع سيطرة وتنامي للمرتفعات الجوية التي” تمنع ” من تشكل منخفضات جوية وهطول أمطار ولا مؤشرات في الوقت الحالي على تأثرنا بموجة أمطار مهمة او موجة برد حتى الأسبوع الأول من يناير على الأقل .

واشار الدوري الى ان إثر منظومة جوية غير أيجابية بالنسبة للعراق ولمنطقتنا وتتمثل بسيطرة العواصف الأطلسية والمنخفضات الجوية العميقة على غرب قارة اوروبا والمغرب الغربي وتتسبب بعدم هبوط الكتل الهوائية القطبية من” القطب الشمالي ” نحو شرق اوروبا ثم تنحدر صوب شرق المتوسط والعراق وبدلاً من ذلك تتحرك بأتجاه غرب اوروبا والدول الاسكندناڤية .

وبين ان محصلة لهذا نتوقع فترة من الأستقرار الجوي و ” الأنحباس المطري ” قد تُقارب الـ10 ايام وربما تزيد عنها في العراق ومعظم المنطقة نتيجة تنامي مستمر للمرتفعات الجوية ” الصلبة ” واندفاع كتل هوائية ادفأ وذات درجات حرارة اعلى من المعدلات العامة من شرق القارة الافريقية ناحية العراق وشرق المتوسط جراء المنظومة الجوية الحالية السائدة ونمط الغلاف الجوي في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا والذي قد يظل هكذا لفترة قبل ان يحدث ويطرأ تغييراً على الانظمة الجوية.

ولفت الدوري، الى انه ثمة معطيات هي ” قابلة للتغيير ” حتى اللحظة لحالات ضعيفة وخجولة من عدم الاستقرار الجوي في قادم الأيام وخصوصاً مطلع الشهر القادم لكنها من المؤكد ستكون سريعة وتتميز بضيق ومحدودية النطاق وتطال بعض الأجزاء الجنوبية من العراق .

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