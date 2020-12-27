علماء : السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى وتصيب الأطفال

2020/12/27 | 20:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علماء بريطانيون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخراً في البلاد، أكثر عدوى وتصيب الأطفال، بسبب قدرتها على اختراق الجسم والخلايا.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن البروفيسور، ويندي باركلي، من “امبيريال كوليدج لندن” أن “النسخة السابقة منالفيروس واجهت صعوبة في الارتباط بأنظمة الاستقبال ACE2 ودخول الخلايا، ونتيجة لذلك، أصبح البالغون الذينلديهم المزيد من إنزيم ACE2 في أنفهم وحلقهم هدفا أسهل للفيروس، وأصيب الأطفال بشكل أقل“.

وقالت باركلي “ولكن من الأسهل على السلالة الجديدة من الفيروس القيام بذلك، لذا يمكن أن يكون الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين“، مضيفة أن “هذا العامل يمثل السبب الرئيس لانتشار أسرع لفيروس كورونا الجديد“.

وقد ذكر أطباء بريطانيون في وقت سابق، أن “السلالة الجديدة معدية بنسبة 70% وتنتشر بشكل أسرع“.

ولم يثبث العلماء والمختصون حتى الآن ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر فتكا أو تؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

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