وزير: رفع القيود أمام عبور المسافرين بين العراق وايران

2020/12/27 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نائب وزير النقل والطرق والتنمية العمرانية في ايران، شهرام آدم نجاد، انه اعتباراً من اليوم الاحد، سيتم قبول دخول المسافرين إلى العراق من جديد دون أي قيود.

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