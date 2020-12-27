التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ ببغداد

2020/12/27 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 125 موزعة كالآتي:

أبو غريب -----------------11

الإسكان-------------------3

الاعلام--------------------8

البياع---------------------4

التاجي-------------------5

الحارثية------------------3

الحرية-------------------4

الدورة-------------------22

السيدية------------------3

الشالجية----------------- 2

الشرطة الخامسة-----------1

الشعلة------------------13

الطارمية-----------------2

العامرية-----------------5

العطيفية ----------------2

الغزالية------------------7

القادسية-----------------1

الكاظمية ----------------4

اللطيفية----------------1

المحمودية--------------3

المنصور----------------2

اليرموك----------------1

حي الجامعة-------------2

حي الجهاد-------------4

حي الخضراء------------3

حي العامل--------------3

حي العدل --------------1

سكنة جانب الرصافة------1

محافظة ديالى -----------2

محافظة كركوك ----------1

محافظة الموصل---------1

الشفاء:

307

الوفيات:

لايوجد

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