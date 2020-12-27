كهرباء الجنوب الغربي تنوه لانقطاعات يومية لمدة 10 ساعات بعدد من المناطق اعتباراً من الغد

2020/12/27 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنوهت مديرية كهرباء الجنوب الغربي، اليوم الاحد، لانقطاعات يومية لمدة 10 ساعات بعدد من المناطق اعتباراً من الغد.وجاء في بيان لمديرية، "تنويه: أعلمنا فرع شبكات الجنوب الغربي بأنه سيقوم واعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق ٢٨ /١٢ /٢٠٢٠ بأطفاء يومي لخطي (الناصرية الحرارية - الناصرية الصناعية)وخط (الناصرية الصناعية - شمال الناصرية)١٣٢ ك.ف ولمدة (٥) أيام لغرض إكمال التسليك لخط(الناصرية الصناعية - شمال الناصرية ١٣٢ ك.ف)وبمعدل (١٠) ساعات يومياً واعتباراً من الساعة (٦) صباحاً مما سيؤدي الى ما يلي "انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مناطق (الشوفة ، القرية العصرية ، عدد من قرى عشيرتي خفاجة وال ازيرج ، حي الشهداء ، حي الرافدين ، حي اريدو"واشار البيان الى "انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن عدد من مناطق قضاء سيد دخيل وزيادة في ساعات القطع المبرمج في مناطق أخرى".وتابع "زيادة في ساعات القطع المبرمج بقضاء الإصلاح والمناطق التالية في مركز المحافظة ( مدينة الصدر ، اور الثانية ، الكصة ام الدود ، الموحية".,ولفت الى ان "الإطفاء أعلاه خارج عن سيطرتنا كتوزيع لكون العمل سيشمل خطوط ١٣٢ ك.ف تابعة لقطاع نقل الطاقة".

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