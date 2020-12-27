2020/12/27 | 20:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي توافق على تحويل المستشفى البيطري في ذي قار الى مستشفى تعليمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي توافق على تحويل المستشفى البيطري في ذي قار الى مستشفى تعليمي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي توافق على تحويل المستشفى البيطري في ذي قار الى مستشفى تعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).