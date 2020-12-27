المتحدث باسم الكهرباء: صادرات الغاز الإيراني انخفضت إلى 3 ملايين لتر

2020/12/27 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت وزارة الكهرباء، الأحد، سبب الانخفاض الحاصل في عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما قالت إن إيران خفضت تصدير الغاز إلى العراق.

وذكر المتحدث، باسم الوزارة أحمد موسى، خلال مشاركته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل "هشام علي" وتابعه "ناس" (27 كانون الأول 2020)، أن "الجانب الإيراني خفض كمية الغاز المصدر للعراق من 50 مليون متر مكعب، إلى 5 مليون متر مكعب بشكل مفاجئ ومن دون إعلامنا"، موضحاً أن "الجانب الإيراني أخبرنا اليوم بتخفيض كمية الغاز مرة أخرى من 5 إلى 3 مليون متر مكعب، وتم تطبيق ذلك اليوم".

وأضاف موسى أن "سبب خفض الغاز المصدر لتشغيل محطات الكهرباء العراقية من إيران، هو بسبب الديون التي بذمة العراق إلى ايران، والتي تبلغ 2 مليار و600 مليون دولار"، مبيناً أن "تلك الأموال هي ديوان واجبة التسديد على العراق".

و أكد أن "الشبكة الوطنية ستفقد 7 آلاف ميكا واط نتيجة خفض الغاز الايراني، مما يعني أن ساعات التجهيز ستكون 5 ساعات انقطاع مقابل ساعة تجهيز في مناطق بغداد والفرات الاوسط في ظل الأزمة الحالية"، لافتاً إلى أنه "نعول على زيارة وزير الطاقة الايراني إلى بغداد لحلحة المشكلة".

وفي سياق آخر، أشار موسى إلى أن "تقرير لجنة الأمر الديواني لم يكن دقيقاً"، لافتاً إلى أن "حجم الانفاق على الكهرباء يبلغ 82 مليار دولار، وهذا يتناسب مع البنى التحتية الموجودة، لكن لا ننكر وجود تقصير وحالات فساد".

وأوضح أن "أزمة استيراد الغاز الايراني لن تطول وستُحل قريباً".

ومن المقرر أن تبدأ تركيا الإثنين، بتصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي - زاخو لمدة 11 شهراً.

ويأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، ترخيصا لشركة "أكسا أكسن" لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق.

وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 ديسمبر الحالي وحتى 1 نوفمبر 2021.

يشار إلى أن تركيا تصدر الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول هي جورجيا واليونان وبلغاريا.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة مصطفى يلماز، إن القفزات التي حققتها تركيا في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة تبعث على الفخر.

وأوضح أن تركيا باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة السوق الداخلية.

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021.

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